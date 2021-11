'Di fronte ai contagi, no ai giochi di partito'

“Di fronte al Covid, di fronte al rischio di una ripresa dei contagi con conseguenze che ogni persona di buon senso vorrebbe evitare, di fronte ai numeri che riguardano Trieste ma purtroppo anche altre realtà della regione, l’ultima cosa che ora interessa ai cittadini sono giravolte politiche, rimpalli di responsabilità o giochi interni ai partiti”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli in merito alle posizioni differenziate del centrodestra sulle misure da adottare a contrasto della pandemia, correlate anche al dibattito interno alla Lega.

“Do per assodato – spiega il segretario dem - che la stragrande maggioranza del Consiglio regionale sia ora e senza dubbi favorevole al vaccino, al green pass e alle misure per contenere il virus. Do per assodato quindi che si sia finito di perdere tempo in polemiche verso il Governo, in contestazioni e manifestazioni contro misure e dati. E che quel tempo possa essere subito utilmente impegnato per aiutare ospedali e operatori stremati e nuovamente in sofferenza, per migliorare il sistema di prevenzione e tamponi . E’ arrivato il momento di ascoltare – ribadisce Shaurli - e relazionarsi senza alcuna arroganza con i professionisti della salute, con il tema della sanità territoriale e con i nostri sindaci”.