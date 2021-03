'Dietro ai numeri Covid ci sono precise responsabilità politiche'

"L’accelerazione della mortalità e del decremento demografico registrata nel 2020 in Fvg è evidentemente legata ai decessi legati alla pandemia, che dall’inizio della seconda ondata mostrano un’incidenza praticamente doppia rispetto alla media nazionale, consegnando alla nostra regione un tristissimo primato", denuncia Roberto Treu, segretario generale Spi Cgil Fvg.

"Di fronte a questa constatazione, nessuno può esimersi da un’attenta analisi delle cause di questa situazione. Ecco perché è doveroso ricordare e sottolineare gli errori che hanno segnato la gestione dell’emergenza sanitaria in questa regione. In primo luogo, la decisione irresponsabile dell’assessore alla sanità di obbligare le case di riposo a tenere nelle strutture i malati Covid, con conseguente balzo dei contagi e dei decessi, che nelle strutture per anziani si attestavano su livelli molto elevati già nella prima ondata", continua Treu.

"Poi, il mancato potenziamento dei servizi sanitari territoriali; il costante calo dei medici di famiglia e l’assenza di un programma per il loro reclutamento; il rinvio costante delle assunzioni in sanità, che ha penalizzato i servizi ospedalieri e provocato un aumento esponenziale delle liste d’attesa, con il conseguente peggioramento delle condizioni delle decine di migliaia di cittadini ammalati; la mancata programmazione, nell’estate scorsa, di misure adeguate a gestire la prevista seconda ondata, con il conseguente caos nei tracciamenti, nell’organizzazione dei servizi, nel recupero dei tempi delle liste di attesa. Infine, la gestione, da ultimo, delle vaccinazioni, per le quali sono ancora da organizzare gran parte degli spazi e dei servizi".

"Fin dalla prima ondata, in sostanza, si è continuato a rincorrere l’evoluzione dal virus, anziché programmare, organizzare e prevenire. Se il Friuli Venezia Giulia è oggi la prima regione per contagi e morti (pressoché il doppio della media nazionale), ciò non può dipendere solo da un destino cinico e baro. Esistono invece fattori e dati oggettivi che comportano precise responsabilità politiche e gestionali. Responsabilità che non possono essere sottaciute e minimizzate, per le conseguenze nefaste che hanno avuto sui cittadini di questa regione", conclude Treu.