'Distretto sanitario di Udine senza dirigente'

"Suscita forte preoccupazione la segnalazione ricevuta che il più grande distretto sanitario della regione Fvg, il distretto che ha al centro Udine, sia da oggi, senza dirigente". Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Un momento difficile come questo di piena pandemia - prosegue il consigliere - avrebbe richiesto molta attenzione nei riguardi della sanità territoriale. Dallo scorso agosto era stata indicata la scadenza del direttore. Nulla pare sia stato fatto".

"È inevitabile - conclude Honsell - che questo porti lo sconcerto e il disorientamento degli operatori territoriali della sanità, sgomenti per tale disinteresse nei confronti del distretto sanitario".

"Preso atto della nota del consigliere Honsell che denuncia la mancanza di dirigente presso il Distretto di Udine come Direzione non posso che confermare come la responsabilità di tale Distretto è coperta ad interim dal Direttore Socio Sanitario dell’Azienda Denis Caporale, nelle more della prosecuzione della ricerca di un professionista di livello da inserire nella struttura", replica il direttore generale AsuFc Massimo Braganti.

"Affidando l’interim al massimo livello di responsabilità territoriale dell’Azienda, rimarchiamo l’attenzione verso tale Distretto. In realtà presso il Distretto esistono già Dirigenti che hanno svolto in precedenza la sostituzione del titolare di Direzione (per ferie o altro) senza che si siano verificate situazioni di sconcerto o disorientamento", conclude la nota.