'Dopo tre mesi su test salivari nessun passo avanti'

"A maggio scorso, abbiamo chiesto lumi sulle intenzioni della Giunta regionale rispetto allo studio pilota sul test salivare da realizzare nelle scuole, come annunciato a fine aprile. Le parole dell'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ci fanno capire il motivo del silenzio sulla nostra interrogazione".

Lo afferma Andrea Ussai, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, in una nota. "Il 23 aprile scorso, sulla stampa, Riccardi dichiarava la messa a punto di un'azione pilota sugli studenti da iniziare nel giro di pochi giorni in una ex Provincia, per poi estenderla a tutte, con l'obiettivo di portare avanti l'eventuale contenimento della pandemia con questo tipo di prodotto - ricorda Ussai -. Oggi, a più di tre mesi da quelle parole, siamo al punto di partenza con l'idea di mille test salivari a campione a cui sottoporre i ragazzi con il nuovo anno scolastico".

"L'annuncio di aprile non sembra essersi mai concretizzato, nonostante già a gennaio - incalza il consigliere del M5S - i kit salivari prodotti in regione fossero fermi in magazzino e il mese successivo venisse emanata la circolare ministeriale che indicava la possibilità di sviluppare studi pilota sui test, incoraggiati con una successiva circolare a maggio". "Cosa è stato fatto in questi mesi per promuovere nelle scuole questo test più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo? A quanto pare, proprio nulla. A un mese dall'inizio dell'anno scolastico - conclude Ussai - si dovrebbe parlare di uno screening a tappeto per arginare la pandemia tra i più giovani mentre ricompare, annacquata, l'idea del campionamento di tre mesi e mezzo fa".