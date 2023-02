'Esenzione dei farmaci per le patologie croniche femminili'

In una lettera inoltrata al governatore Massimiliano Fedriga l'Associazione Endometriosi Fvg Odv, presieduta da Sonia Manente, sollecita una "campagna di civiltà", con l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza, ai fini dell'esenzione dal pagamento, di analgesici, integratori antinfiammatori, progestinici e altri farmaci richiesti dal trattamento delle patologie ginecologiche croniche, quali endometriosi, adenomiosi, vestibulite, vulvodinia.

"Un provvedimento analogo - sottolinea la presidente, attiva da oltre 20 anni nel mondo del volontariato - è già stato adottato, in modo virtuoso, in Regioni confinanti con la nostra, che hanno promosso l'inserimento degli analgesici nei Lea, per sostenere le primarie necessità delle ragazze e delle donne che soffrono delle patologie sopra citate. Da oltre 20 anni, finora purtroppo senza esito, la nostra Associazione ribadisce l'assoluta necessità di un provvedimento legislativo a livello regionale. Sarebbe auspicabile che anche il Governo del Friuli Venezia Giulia, che vanta il primato nazionale - grazie all'impegno dell’Associazione Endometriosi Fvg - nella legiferazione sull'endometriosi, dia seguito a questo passo fondamentale, adottando provvedimenti in risposta a una forte necessità sociale, considerata l'alta percentuale di diffusione delle patologie croniche femminili. Chiediamo - ribadisce - l'esenzione per progestinici, integratori indicati dagli specialisti, farmaci antinfiammatori e analgesici".

L'Associazione, intanto, continua la sua intensa campagna di sensibilizzazione sulle tematiche di cui si fa portavoce. Lunedì 27 febbraio, alle 19, sarà all'Hangar Teatri di Trieste (via Pecenco 10) con l'incontro 'La natura ciclica del corpo femminile': interverranno Sonia Manente, il dottor Giuliano Auber, medico specialista in ginecologia e ostetricia, Sofia di Concetto, operatrice olistica di ginecologia naturale, e Gaia Mencagli, attrice e creatrice teatrale. L'evento sarà anche trasmesso live sulla pagina Facebook.

Il 4 marzo, poi, tappa a Pordenone, nella Sala Degan della Biblioteca: "Incontreremo 150 ragazzi e ragazze, cui sottoporremo - anticipa la presidente dell'Associazione - dei questionari anonimi legati al tema del ciclo mestruale, ancora un tabù, e alle patologie croniche femminili. Proseguiremo le attività di formazione e sensibilizzazione per tutto marzo, Mese della Consapevolezza sull'endometriosi".