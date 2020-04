'Fare chiarezza sull'ospedale di Pordenone'

"Quello che sta accadendo nell'ospedale di Pordenone va immediatamente chiarito, dando risposta alla grave denuncia dei sindacati che chiedono una verifica urgente dei protocolli operativi di diagnostica Covid19. Fare luce su questi aspetti è fondamentale per rassicurare chi lavora e soggiorna negli ospedali". A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, commentando la notizia dei casi positivi rilevati tra pazienti e operatori sanitari in un reparto Covid free dell'ospedale di Pordenone.

"Il fatto che ben undici persone, seppure per cause diverse, siano risultate positive al Covid-19, obbligando la seconda medica del Santa Maria degli Angeli all'isolamento, è indubbiamente preoccupante. È fondamentale un intervento chiarificatorio dell'assessore Riccardi e allo stesso tempo attendiamo tutti di conoscere quanto prima l'esito della verifica interna avviata dall'Asfo sull'accaduto e il riscontro che il direttore generale deve dare alla lettera in cui le organizzazioni sindacali sollevano dubbi sulla sicurezza delle procedure seguite per i ricoveri", evidenzia in una nota l'esponente dem.

In particolare, continua Conficoni, "va chiarita la veridicità del fatto che per una disposizione interna all'Azienda sanitaria, i pazienti vengono trasferiti al reparto prima di conoscere l'esito del tampone, se questo sia coerente con le indicazioni ministeriali e avvenga in tutta la regione".