'Fare chiarezza sulla revoca del concorso AsuGi'

"Ancora un concorso revocato. Anzi, rispetto a quello che ha portato alla scelta di Amato De Monte alla direzione della Sores, siamo andati oltre, annullando la procedura selettiva quando era già stata stilata la graduatoria". Lo rendono noto, in un comunicato, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Andrea Ussai e Ilaria Dal Zovo, riferendosi al bando di AsuGi per la direzione della Struttura complessa dipendenze nell'area Isontina.

"Tra le motivazioni che hanno portato alla revoca - sottolineano Ussai e Dal Zovo - c'è il rinvio al 31 agosto 2021 dei termini per 'la trasmissione da parte degli enti della proposta di atto aziendale recante la disciplina di organizzazione e di funzionamento', previsto da una delibera della Giunta del 12 marzo scorso. Eppure il 18 marzo si è riunita la Commissione per effettuare la valutazione e sottoporre a colloquio i candidati".

"E soltanto il 7 luglio scorso ci si è accorti 'che quanto esplicitato nell'avviso pubblico è stato connotato senza tener conto di quanto contenuto nelle citate deliberazioni', come scritto nel decreto di revoca che ravvisa inoltre 'la necessità di porre in essere la riorganizzazione aziendale e il nuovo assetto organizzativo' - rimarcano i consiglieri M5S -. Motivazioni che però non convincono, in quanto l'unica giustificazione plausibile sarebbe quella di non avere più la Struttura complessa dipendenze nell'area Isontina. È un'ipotesi da scongiurare, considerati i bisogni emergenti nel contrasto alle dipendenze e la carenza di organico che pesa da anni sul territorio".

"Vogliamo quindi che sia fatta chiarezza su un'altra procedura concorsuale bloccata, in questo caso addirittura già con un vincitore - concludono Dal Zovo e Ussai -. Per questo il M5S presenterà un'interrogazione che mira a conoscere il perché di questa situazione e l'eventuale presenza di altre situazioni analoghe. Il timore, anche in questa circostanza, è che la tanto decantata distanza della politica dalla gestione della sanità sia soltanto a parole".

"L'ennesima revoca di un concorso, questa volta per il dipartimento Dipendenze isontino dell'Asugi, getta un'ombra sul futuro della struttura stessa", afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"Su questa vicenda va fatta assoluta chiarezza a partire da chi ha la responsabilità politica della sanità regionale e finora ha sempre rivendicato di tenere distinte la parte gestionale da quella politica" afferma Moretti. "Troppi sono i punti oscuri e le motivazioni che non tornano, specie se la revoca avviene dopo che la commissione ha concluso la selezione lo scorso 18 marzo, ben quattro mesi prima del decreto, e stilato la conseguente graduatoria".

Secondo Moretti, "ora sorge il forte dubbio, al limite della certezza, che la Regione voglia smantellare la struttura isontina delle dipendenze, il che sarebbe un fatto gravissimo. Siamo di fronte a tre diversi metri di giudizio sui concorsi: da un lato la vicenda Sores (con un concorso revocato e una nomina diretta, senza selezione), dall'altro la vicenda del dipartimento di salute mentale di Barcola (con la nomina comunque fatta senza l'atto aziendale e con un ribaltamento della graduatoria tra una prova e l’altra) e infine la recente revoca del concorso Soc Dipendenze per l’area isontina, fatta anch’essa senza l'atto aziendale (pur a selezione completata). Pretendiamo chiarezza".