'Fisiatri e fisioterapisti, numeri preoccupanti'

La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, esprime la sua preoccupazione di fronte alla risposta all’interrogazione sulla carenza di fisioterapisti e fisiatri all’interno dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

“A quanto pare l’AsuFc ha assunto cinque fisioterapisti da gennaio 2022 al 30 settembre di quest’anno - spiega Liguori -: numeri assolutamente inadeguati per coprire un territorio che va da Pontebba a Lignano Sabbiadoro. E anche i dati relativi ai fisiatri non sono migliori: a seguito di idoneo concorso è stata autorizzata l’assunzione di sei unità, di cui però solo tre nell’anno 2021, poiché su otto candidati cinque hanno rinunciato”.

Infine, nella risposta dell’assessore si legge che AsuFc ha recentemente richiesto l’utilizzo della graduatoria del concorso svoltosi nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (ASUGI) di una unità ed è in attesa di riscontro. “Siamo cioè al punto che ci si “contende” un professionista… - conclude Liguori - . Come mai fisiatri e fisioterapisti non accettano di lavorare per l’Azienda sanitaria? Da cosa dipendono tante rinunce? E’ avvilente osservare la sanità del Fvg perdere professionalità e competenze”.