'Fvg pronto a raggiungere le 10mila dosi al giorno'

"Se l'obiettivo del commissario nazionale è di fare 500mila vaccinazioni al giorno, la quota destinata al Friuli Venezia Giulia ammonterebbe a circa 10mila. Si tratta di un'operazione complessa, ma è una sfida che non possiamo perdere e sulla quale ci giochiamo tutto". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in sede di III Commissione del Consiglio regionale nel corso dell'audizione dedicata all'emergenza Covid.

Come ha sottolineato lo stesso Riccardi, sul piano vaccinale la Regione sta procedendo in base agli accordi nazionali attuando le collaborazioni con i medici di medicina generale e anche con i farmacisti, dopo l'intesa trovata ieri dal Governo. Resta il fatto che sulle vaccinazioni, oltre al rispetto dei tempi di consegna delle dosi, è indispensabile poter disporre del personale necessario a portare avanti le somministrazioni. "A tal riguardo - ha rilevato Riccardi - il sostegno che abbiamo richiesto allo Stato, di circa 500 unità, ben difficilmente troverà una risposta vista la carenza dei profili medici e infermieristici".

Sul tema delle vaccinazioni Riccardi ha anche puntualizzato che la Regione ha seguito le linee di indirizzo del Governo, quindi la strada imboccata è sempre stata la stessa, osservando fin dall'inizio la priorità agli over 80, mentre per i servizi essenziali interpretando come da indicazioni ministeriali: scuola, forze dell'ordine, forze armate e amministrazione giudiziaria.

In questo ambito, Riccardi ha spiegato che il corpo dei Forestali rientra nelle categorie prioritarie da immunizzare in quanto affianca le forze di polizia, mentre i volontari di Protezione civile vengono vaccinati perché, oltre ad assistere le persone colpite dal virus consegnando a domicilio viveri e medicinali, forniscono anche un supporto logistico importante nei punti vaccinali.

Sul tema dell'incidenza, infine, il vicegovernatore ha ribadito che il dato dei contagi riflette quello dell'alto numero di tamponi processati e quindi l'obiettivo non deve essere quello di diminuire i test, ma di fare in modo che anche altri territori alzino lo standard per avere un quadro reale della diffusione del Covid.

Riccardi ha scelto d'intervenire direttamente solo alla fine di un dibattito lungo quasi quattro ore e ricco di spunti, lasciando che fossero Fabio Barbone, l'epidemiologo a capo della task force regionale, e Gianna Zamaro, alla guida della Direzione centrale salute, a fornire tutte le informazioni aggiornate sulla guerra al virus.

Avvalendosi di tabelle e grafici, Barbone ha riassunto i macro-numeri dell'epidemia, responsabile fino al 28 marzo di 96.098 contagi e 3.264 decessi in Fvg. Ma quel che più conta per un'analisi comparativa tra territori sono le percentuali. Ebbene, quella relativa alla letalità grezza - il rapporto tra casi positivi e decessi - è ora al 3,4% in regione contro una media nazionale del 3,1%, comunque inferiore a diverse regioni del nord. Mentre la mortalità standardizzata per il 2020 - un dato che si riferisce a tutte le cause di decesso e confronta la media del periodo 2015-19 con quella del primo anno del Covid - ha visto in Fvg un aumento del 12,5%, inferiore sia alla media nazionale (15,6) sia a quella del Nord nel suo complesso (24,6).

Barbone ha documentato anche la forte "pressione" sulle terapie intensive, il drastico calo di contagi nelle case di riposo a febbraio e marzo, le fonti dei focolai, che si sviluppano in tre casi su quattro in ambito familiare ma coinvolgono anche luoghi di lavoro, scuole, strutture per anziani e ospedali. Pochi dubbi infine su quale sia oggi il vero nemico, visto che la variante inglese domina a Pordenone e Udine (100% dei casi in base ai campioni), è vicina all'en plein a Gorizia (90%) e sta crescendo anche a Trieste (61,5%).

La ricca esposizione ha suscitato molte domande e riflessioni da parte dei commissari. Andrea Ussai (M5S), il collega di partito Mauro Capozzella e Roberto Cosolini (Pd) si sono concentrati in particolare sulla mortalità. "Visto che nel 2020 ci sono state due ondate, perché non si scorporano i dati tra primavera e autunno?", ha chiesto Ussai, mentre l'esponente dem ha invocato chiarimenti sulla diversa velocità del virus nelle singole province, con un'emergenza dapprima concentrata a Trieste e poi a Udine. "Il Covid inizialmente ha colpito le comunità chiuse dell'area triestina, dalle case di riposo alle strutture sanitarie - ha spiegato Barbone - mentre in estate si è diffuso tra i giovani e da lì alle loro famiglie, sostanzialmente ovunque".

"Quanto alla mortalità - ha detto invece il vicegovernatore Riccardi - non è un buon servizio alla verità fare la contabilità tra un mese e l'altro: i dati sull'incidenza del contagio ci dicono che siamo più o meno nella media italiana, e al di sotto di molte altre regioni".

Il consigliere Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha posto il problema dei decorsi post-degenza e dei tempi di recupero di chi è guarito dal Covid, ricevendo da Barbone conferme sulla problematica di disabilità a lungo termine innescate dal virus, "il cosiddetto Covid cronico", e da Zamaro l'indicazione che "i disturbi vanno valutati caso per caso, indirizzando chi ne soffre a strutture diverse".

Tiziano Centis, capogruppo dei Cittadini, e la collega di gruppo Simona Liguori hanno chiesto informazioni sulle vaccinazioni degli ultraottantenni e delle persone fragili, ricevendo da Riccardi i numeri aggiornati: 250mila dosi ricevute in totale, 220mila somministrate, con 177mila somministrazioni sulle 180mila possibili per over 80 e chi è più fragile.

Antonio Lippolis e Alfonso Singh, entrambi consiglieri della Lega, hanno voluto invece approfondire il tema delle varianti: sono forse arrivate da oltre confine? E i vaccini attuali sono in grado di tutelarci da ogni forma di Covid? Rassicurante la risposta di Barbone ("I vaccini coprono la variante inglese e dovrebbero essere facilmente modulabili per creare protezione in caso di nuove varianti"), mentre l'assessore Riccardi ha osservato che "ragionevolmente, misure e regole diverse tra Stati possono aver determinato un flusso di mobilità libero, facendo circolare il virus".

Il capogruppo di Progetto Fvg/Ar, Mauro Di Bert, ha posto il tema dei tanti contagi nei luoghi di lavoro, auspicando la maggior tutela possibile per chi ogni giorno deve recarsi in azienda o in fabbrica e rischia di portare a casa il contagio. "Confermo che il problema esiste - gli ha risposto Barbone - specie nelle piccole sedi", mentre Zamaro ha ricordato che "esiste uno specifico protocollo per i luoghi di lavoro".

Mariagrazia Santoro (Pd) si è soffermata sulla scelta delle categorie da vaccinare, perorando la causa dei "volontari del trasporto sociale e sanitario e dei caregiver di persone disabili", mentre il collega di partito Nicola Conficoni ha proposto di approntare "liste di riservisti del vaccino, come ha fatto la Toscana".

Ilaria Dal Zovo (M5S) è preoccupata per il sovraffollamento delle terapie intensive e interessata alle possibilità di cure a domicilio, mentre la leghista Maddalena Spagnolo ha chiesto informazioni sulla possibilità di estendere agli avvocati le vaccinazioni per la categoria del personale giudiziario.

Sui tamponi si è invece soffermato Walter Zalukar (Gruppo Misto), che ne preferirebbe "meno ma più mirati" e insiste sui tempi delle comunicazioni con i Dipartimenti di prevenzione. "Dall'inizio della pandemia - gli ha risposto Barbone - il tempo medio dalla prenotazione all'esecuzione del tampone è di 2 giorni".