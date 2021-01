'Fvg, riparte regolarmente la campagna vaccinale'

"A partire dai primi giorni della settimana entrante riprenderà la somministrazione della prima dose di vaccino a coloro i quali avevano prenotato l'inoculazione ma non avevano potuto riceverla a seguito delle mancate consegne. Inoltre, proseguirà il piano dei richiami e, sempre da domani, si riapriranno le agende degli appuntamenti per ricevere la prima dose a partire da metà febbraio". Ad annunciarlo è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi al termine del vertice tenutosi con la task force che sta seguendo il piano vaccinale in Friuli Venezia Giulia.

"Dati alla mano - spiega Riccardi - le prime dosi già somministrate ammontano a 33.487 unità mentre la seconda inoculazione è stata invece effettuata a 2.633 persone; ciò significa che, per completare il ciclo, al richiamo dovranno sottoporsi 30.845 persone. Di queste ultime, 12.621 si erano già prenotate per la settimana compresa dal 25 al 31 gennaio".

"Sul fronte delle dosi - chiarisce ancora il vicegovernatore - quelle consegnate a oggi ammontano a 51.745 unità mentre le residue, tolte quindi quelle utilizzate per la prima e la seconda inoculazione già effettuate, sono pari a 15.634. La conferma della fornitura da parte della gestione commissariale di 16.500 dosi con una parte in recupero di quelle non consegnate nei giorni scorsi e quelle a oggi residue, ci permette di arrivare ad una disponibilità totale di oltre 32 mila vaccini con i quali saremo in grado di completare il ciclo in questa prima fase".

"Per quanto riguarda infine la prosecuzione del programma di vaccinazioni in regione, questi numeri ci consentiranno di riaprire le agende per somministrare la prima dose alle persone a cui non è stata ancora inoculata, operazione quest'ultima che potrà avvenire nella seconda settimana di febbraio. Da domani, invece, ricominceremo a vaccinare le prime dosi che erano state bloccate la scorsa settimana a seguito dello stop nelle operazioni di consegna e proseguiremo anche con il richiamo. Tutto ciò - conclude il vicegovernatore - in attesa di capire quale sarà la programmazione possibile a partire dalla settimana successiva all'ultima di gennaio".