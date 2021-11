'Garantire i servizi di salute mentale sul territorio'

"Le nuove linee di indirizzo del Servizio sanitario regionale e la definizione degli atti aziendali stanno creando forti preoccupazioni anche per le possibili ripercussioni sui servizi di salute mentale nei territori. Serve un chiarimento sul loro futuro, soprattutto in periodo in cui la pandemia sta acuendo i disagi. Il direttore dell'Asfo, quindi, incontri il coordinamento regionale delle associazioni per la salute mentale che, preoccupati per lo scadimento del servizio hanno chiesto un confronto". A chiederlo il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), componente della commissione Salute.

"Già da anni i servizi di salute mentale sono penalizzati e inadatti a rispondere ai crescenti bisogni e ora, le nuove linee di indirizzo dettate dalla Giunta Fedriga non solo non risolvono questi problemi, ma a quanto pare li complicano ulteriormente. Da una prima lettura, i Csm (Centri di salute mentale) subiranno un calo in termini di funzioni, riducendo il numero di primari, la chiave di volta per un corretto e continuo funzionamento di ogni singola struttura. Le problematiche sul tappeto sono variegate e da tempo denunciate dalle associazioni: resta la necessità di un'operatività sulle 24 ore, sette giorni su sette; un rafforzamento delle necessarie cure domiciliari al quale non si da risposta, anzi, si aumentano i posti letto negli ospedali hub, allontanandosi dunque dai territori e dalle case delle persone in carico al servizio; non ci sono e non sono previsti adeguati servizi di riabilitazione e per l’inclusione sociale e lavorativa; non esiste alcun cenno a programmi di prevenzione della salute mentale, un errore reso ancora più evidente dal periodo storico in cui la pandemia ha fatto drammaticamente aumentare i bisogni di cura ed attenzioni individuali e collettive. È importante, dunque, vi sia un chiarimento prima dell’approvazione degli atti aziendali".