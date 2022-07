'Gestanti in difficoltà, 400 mila euro di contributi regionali'

“L’assestamento di bilancio che voteremo in Aula a fine luglio darà finalmente piena attuazione a un intervento sociale fortemente voluto da Forza Italia, di cui personalmente ho sostenuto in più momenti la realizzazione: saranno stanziati, per quest’anno, 400 mila euro di contributi a favore delle gestanti in difficoltà”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia).

“L’intervento economico a favore delle gestanti – specifica Piccin - verrà reintrodotto nella legge 22 del 2021 (“Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”), dopo l’abrogazione della precedente norma che lo prevedeva. Questo contributo ha avuto una storia travagliata – ricorda Piccin -: nel 2011, la giunta Tondo aveva stanziato 500 mila euro per questa finalità, che non veniva più finanziata dalla prima legge di stabilità targata Serracchiani. Atteggiamento poi ribadito in Aula dai consiglieri del Pd in occasione della finanziaria 2022: furono gli unici ad astenersi sull’emendamento che presentai per ripristinare l’intervento, tra i voti favorevoli del resto del consiglio. Forza Italia, invece, ha sempre creduto in questa misura. Ora, l’ultimo passaggio tecnico: dopo l’abrogazione della norma che prevedeva l’intervento, questo viene reintrodotto con un cospicuo stanziamento”.

“La Regione – continua Piccin - sosterrà le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, gestiti dai servizi sociali dei Comuni nell’ambito di progetti personalizzati e secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione di giunta regionale, che individueranno requisiti, importo massimo e modalità di erogazione del beneficio. Per quest’anno saranno inseriti a bilancio 400 mila euro: sarà mio impegno garantire la continuità del finanziamento. Questo è un traguardo importante per Forza Italia e per quanti credono che la nostra società non possa fare a meno di tutelare il valore sociale della maternità e della famiglia, cercando di limitare il numero di interruzioni di gravidanza determinati da ragioni economiche”.

Piccin esprime “soddisfazione anche per l’inserimento, nel disegno di legge di assestamento di bilancio, di un’integrazione regionale al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, istituito nel 2020. Per quest’anno, la Regione stanzierà 250 mila euro a favore dell’Inps, ente erogatore del reddito di libertà – conclude -, per dare copertura alle domande presentate da richiedenti residenti in Fvg e non accolte per insufficienza della quota statale assegnata al nostro territorio”.