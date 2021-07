Il “Piano Operativo Regionale Friuli Venezia Giulia 2017 Gioco d’Azzardo Patologico” delinea le strategie, gli obiettivi e le attività volte al contrasto del gioco d’azzardo patologico, e individua l’Area Welfare di Comunità di AsuGi quale soggetto attuatore per lo sviluppo di definite attività.

Tra le attività comprese nel Piano è prevista l’istituzione di corsi di formazione e informazione per gli operatori del Sistema sanitario e dei Comuni, in particolare rivolti a coloro che si occupano di Gioco d’Azzardo Patologico.

Il corso, già attivo negli anni precedenti, ha riscontrato sempre un’ottima adesione al punto che i posti disponibili non hanno soddisfatto le molte richieste pervenute. Pertanto AsuGi replica l’offerta formativa e attiva una collaborazione iterateneo tra l’Università di Trieste e l’Università di Udine per l’istituzione del Corso di Perfezionamento “Gioco d’azzardo, web e altre dipendenze. Dalla conoscenza alla cura.”, per l’anno accademico 2020/2021.

Il corso di perfezionamento è istituito con l’obiettivo di formare operatori in grado di conoscere in maniera approfondita le dipendenze patologiche comportamentali e da sostanze, fornire idonei strumenti e le migliori pratiche di cura basate su un approccio scientifico, sviluppare le necessarie competenze relazionali, conoscere l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi, sviluppare capacità di ricerca sul campo delle Dipendenze Patologiche.