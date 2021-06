'Guida della Sores, impedito il diritto di replica'

In un comunicato congiunto, i consiglieri regionali Walter Zalukar (Misto), Furio Honsell (Misto-Open Sinistra Fvg), Tiziano Centis e Simona Liguori (Cittadini), Diego Moretti, Mariagrazia Santoro, Nicola Conficoni, Roberto Cosolini (Pd), Andrea Ussai e Ilaria Dal Zovo (M5s), Massimo Moretuzzo (Patto per l'Autonomia), Emanuele Zanon (Misto-Regione Futura) tornano sulla richiesta di convocare una nuova audizione relativa alle nomine nella Sores.

"Il presidente della III Commissione, Ivo Moras - ricordano i consiglieri nella nota - ha respinto la nostra richiesta di approfondire gli aspetti di legittimità connessi al caso De Monte, poiché a suo parere si sono esaurite le discussioni e le argomentazioni sulla vicenda" precisando che "è stata data risposta puntuale ed esaustiva dall'assessore alla Salute Riccardi e dal direttore dell'Arcs Tonutti".

"In realtà - contestano i firmatari - la discussione non si era affatto esaurita, semplicemente il presidente Moras ha deciso di negare ai consiglieri la possibilità di replica al secondo intervento del dott. Tonutti e, come sempre, ha dato il finale all'assessore Riccardi, proteggendolo da eventuali domande scomode e vincolando comunque la durata della riunione agli impegni dell'assessore. Questi doveva andare via alle 17 e quindi Moras ha privilegiato ancora una volta le esigenze dell'esecutivo piuttosto che l'attività istituzionale, che un presidente dovrebbe garantire e promuovere".

"Impedire d'autorità il diritto di replica - concludono i consiglieri - significa negare ogni possibilità di sviluppare un confronto costruttivo che analizzi i problemi e concorra a risolverli".