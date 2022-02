'Hiv e Aids, urge adottare il piano nazionale'

"Ho interpellato formalmente, durante i lavori della III Commissione permanente del Consiglio regionale (competente in materia di Sanità), l'assessore Riccardi sul motivo per il quale la Regione Friuli Venezia Giulia non abbia ancora aderito al Piano nazionale Hiv e Aids, denominato Pnaids. E, soprattutto, se e quando intende avviare la costituzione della Commissione regionale Aids e declinare i Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (Pdta), nonché i protocolli multidisciplinari con la rete territoriale e con le associazioni".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), aggiungendo che "con questa interpellanza non si intende affatto criticare gli operatori dei servizi attualmente operativi in regione, ma solo evidenziare l'opportunità di avviare quanto previsto dal Pnaids in una regione che in passato era stata sempre attenta alle problematiche della presa in carico e della prevenzione".

"L'assessore Riccardi - aggiunge Honsell - ha espresso l'intenzione di adottare e perfezionare tutte le misure previste dal Piano nel prossimo futuro. Auspichiamo, come Open Sinistra Fvg, che ciò avvenga quanto prima".

"Il Piano - ricorda Honsell in conclusione - avrebbe dovuto essere attuato entro il 2019 e il Friuli Venezia Giulia è una delle Regioni italiane che non ha ancora previsto nei dettagli alcune azioni previste, molto importanti per la qualità della vita dei cittadini sieropositivi e delle loro famiglie".