'I vaccinati possono contagiare? Certo che no'

L'attesa per i vaccini anti-Covid è uno degli argomenti al centro del dibattito, non solo scientifico, di questi giorni. Sul tema e, in particolare, sulla possibilità che chi si è immunizzato possa comunque diffondere il virus, interviene Fulvio Zorzut, epidemiologo e specialista in Igiene e Medicina Preventiva di Trieste.

"C'è un limite alle fake news e alle inesattezze che in questi mesi vengono, a volte, diffuse da media e da esperti praticamente a ciclo continuo. Il termine virologo ormai è divenuto un titolo generico che non si nega a nessuno come l'equivalente dei 'dottò' dei posteggiatori nei film anni '60", tuona Zorzut.

"Francamente l'ultima uscita relativa ai vaccini anti-Coronavirus che possano proteggere le persone ma non impedire che le stesse diffondano il contagio sembra non solo inopportuna ma anche, per quelle che sono le conoscenze consolidate da 100 anni, errata. A maggior ragione in assenza ancora dei risultati degli studi scientifici effettuati per la loro realizzazione".

"Già ci sono delle perplessità, fondate, sui modi, procedure e i tempi ristrettissimi con cui i tre noti vaccini anti-Covid sono stati realizzati, che, per inciso, non hanno ancora ottenuto il via libera da parte dell'Ema (Agenzia Europea dei Farmaci), senza il bisogno di diffondere ulteriori messaggi fuorvianti. I vaccini, almeno quelli conosciuti e utilizzati oggi, proteggono dalle malattie infettive e non diffondono contagi di sorta, qualsiasi altra illazione è infondata. Questi servono a stimolare attivamente il sistema immunitario del vaccinato, inducendo uno stato di resistenza specifica verso il microrganismo contro cui è stato immunizzato. La vaccinazione ha come obiettivo quello di creare una immunità attiva per assicurare la difesa dell’organismo. L'efficacia media dei vaccini in commercio si aggira attorno al 90%", prosegue Zorzut.

"L'unico vaccino, nella storia scientifica moderna, che poteva trasmettere la malattia nelle persone suscettibili, immunodepresse o mai vaccinate, segnatamente nonni o parenti con pluripatologie, era ed è il vaccino anti-Poliomielite Sabin costituito da tre ceppi di virus vivi e attenuati, che ha debellato una malattia devastante della prima infanzia. Ma la cosa era nota, i virus contenuti nel vaccino venivano eliminati con le feci del neonato, nelle prime 4 settimane dopo la somministrazione, il rischio veniva evitato con gli opportuni accorgimenti di distanziamento intrafamiliare, uniti a una maggiore igiene delle mani. Grazie a quel vaccino la Polio è stata quasi eradicata dal pianeta".

"Il messaggio della comunità scientifica è chiaro e unanime: chi si sottopone alle vaccinazioni note, non è contagioso per la malattia per la quale si è vaccinato", conclude l'epidemiologo.