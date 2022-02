'I veri dati sulle terapie intensive in Fvg'

Per rispondere a dubbi e polemiche sulle terapie intensive in Fvg, di recente tornate sotto i riflettori dopo il servizio andato in onda all’interno della trasmissione di Rete4 ‘Fuori dal coro’, la Regione si affida a un video, postato sui propri canali social.

Il totale dei posti letto intensivi, si evidenzia nella prima schermata, è di 261, 108 tra AsuGi e Burlo, 108 in AsuFc, 41 in AsFo e quattro al Cro di Aviano. Numeri in seguito dettagliati, con la suddivisione nelle varie strutture sanitarie del territorio.

Ma la replica ‘diretta’ alla trasmissione è affidata al responsabile della Sc Anestesia e Rianimazione di AsuGi, il professor Umberto Lucangelo, che nel filmato, realizzato dal 12esimo piano della Torre medica di Cattinara, illustra come siano stati strutturati il reparto intensivo con 30 posti letto e la Pneumologia Covid, al 13esimo piano, con 26 posti semi-intensivi completamente attrezzati.

“Sfido qualsiasi giornalista a venire a vedere”, commenta Lucangelo. “E’ vergognoso dire ciò che è stato detto in quella trasmissione, perché si tratta semplicemente di qualcosa di falso. E questo la cittadinanza lo deve sapere”.