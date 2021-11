'Il Fvg si unisca all'appello per non chiudere le Usca'

"La lotta al Covid non è terminata, la guardia deve restare alta. L'esperienza delle Usca, le unità speciali di continuità assistenziali, non può fermarsi, anzi va prorogata dal Governo. In questa pandemia hanno garantito assistenza e vicinanza alle persone isolate, colmando un vuoto nella sanità territoriale. Chiediamo, dunque, un intervento forte da parte di Fedriga, sia come presidente di questa Regione, sia come presidente della Conferenza delle Regioni nei confronti dell'Esecutivo, affinché si scongiuri la chiusura di queste unità il 31 dicembre". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), componente della III commissione Salute, condividendo la richiesta avanzata a livello nazionale dal Partito Democratico di reiterare l'esperienza delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziali), attivabili, secondo la norma, solo fino al 31 dicembre 2021.

"In questi due anni di pandemia abbiamo potuto capire qual'è stato il valore delle Usca, quanto sono stati importanti i medici di queste unità nel raggiungere capillarmente persone che diversamente non avrebbero trovato facilmente un supporto. Questo fondamentale supporto non può mancare. Tutto il Fvg si unisca dunque alle richieste che stanno arrivando non solo dai parlamentari del Pd, ma anche dai territori, attraverso i molteplici appelli di molti colleghi consiglieri di altre Regioni".