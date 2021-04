'Il Governo intervenga per i medici pensionati vaccinatori'

“E’ necessaria una iniziativa legislativa che ripristini correttezza e equità nei confronti dei medici in quiescenza che hanno dato la loro disponibilità a eseguire vaccinazioni. In questi mesi Governo e Parlamento hanno deciso e approvato una serie di interventi a favore della sanità, fondamentali per affrontare al meglio possibile la pandemia, apportando risorse e trovando soluzioni. Occorre fare lo stesso in questa circostanza, e lo segnalerò attraverso un'interrogazione urgente”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo che gli Ordini dei Medici del Fvg hanno denunciato le conseguenze dell’art. 3-bis del Decreto Legge 2/2021 introdotto il 12 marzo scorso con legge di conversione 29/2021, in base al quale durante l'emergenza Covid le Aziende interinali possono, da un lato attribuire ai medici quiescenti l’incarico remunerato di medico vaccinatore ma, dall'altro, viene disposta la sospensione del trattamento previdenziale durante i mesi di svolgimento dell’attività.

Per Rojc “rispetto a chi ha scelto di tornare in prima linea nell'emergenza questa situazione è una vera e propria beffa. La sospensione del trattamento pensionistico è ingiusta oltre che dannosa dal punto di vista sanitario e sociale, dato che a questi medici e ad altro personale sanitario in quiescenza sarebbe convenuto allora starsene a casa propria. E la comunità - conclude - avrebbe meno vaccini”.