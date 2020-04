'In caso di pandemia', il manuale per reagire al Coronavirus

E' opera di un medico friulano, Donatella Ovan, impegnata in prima linea in ospedale nella lotta contro il Covid-19, un piccolo manuale di sicurezza dedicato alla salute.



'In caso di pandemia', questo il titolo, è un pratico manuale fruibile da tutti, che aiuta non soltanto a comprendere cos’è un Coronavirus, ma propone una serie di azioni da intraprendere per proteggersi al meglio dal reale rischio di infezione.



In situazioni emergenziali, come nel caso di una pandemia, è necessario essere consapevoli del pericolo senza farsi prendere dal panico.



Migliorare la propria alimentazione e avere un atteggiamento interiore positivo sono fondamentali per mantenere il nostro sistema immunitario attivo ed efficiente e non sprecare energie preziose. E’ principalmente su questo aspetto che si struttura il libro.



Donatella Ovan, medico internista, friulana originaria di Caporiacco, lavora da oltre vent’anni nel campo del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza, e coltiva da sempre il suo interesse per la prevenzione e la comunicazione, aspetti essenziali del nel rapporto col paziente.