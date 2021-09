'In Fvg diabetici esclusi dalla tecnologia Fgm'

"La cura del diabete interessa in Fvg circa 16mila persone, soggette a terapia insulinica. Ma per la maggior parte di queste persone, ossia i pazienti diabetici di tipo 2, non è possibile accedere alla nuova tecnologia Fgm che permette una lettura immediata dei dati relativi alla glicemia, fornendo al medico un quadro clinico più completo ai fini della cura. È necessario che la Giunta sblocchi questa situazione che pare essersi incagliata a un passo dalla sua applicazione generalizzata". Lo afferma il consigliere regionale Sergio Bolzonello (Pd) che attraverso un'interrogazione alla Giunta regionale chiede la verifica delle tempistiche di accesso alla tecnologia Fgm (Flash glucose monitoring) per i pazienti diabetici di tipo 2, interrogazione che verrà presentata anche in Aula nella prossima seduta di consiglio.

"Già nel 2017 la Regione Fvg aveva introdotto per i diabetici di tipo 1 l'accesso alla tecnologia Fgm. Dopo quel primo passaggio, purtroppo a oggi la completa estensione anche ai pazienti diabetici di tipo 2 non è stata portata a termine. Tranne la Basilicata, che sta terminando l'iter, tutte le regioni italiane hanno esteso l'impiego di questa tecnologia ai diabetici di tipo 2 che in Fvg, nonostante siano il considerevole numero di 5mila 800, non trova ancora applicazione".

"Questo - secondo Bolzonello - risulta incomprensibile dal momento che, da quanto risulta, l'istruttoria regionale per l'estensione di questa tecnologia è conclusa da tempo e attende solo la firma della direttrice centrale della competente direzione regionale sanitaria. Chiediamo dunque che la Giunta e l'assessore competente facciano chiarezza, per arrivare finalmente a una positiva risposta alle migliaia di persone che attendono di accedere a questa importante tecnologia".