'In pronto soccorso solo per casi seri'

AsuGi invita la cittadinanza, per quanto possibile, a un uso responsabile del Pronto Soccorso, grazie anche alla collaborazione dei medici di base che svolgono un’importante funzione di filtro per le patologie minori e per quelle croniche.

In questi giorni il numero di accessi ai Pronto Soccorso si mantiene importante, anche se non ha mai raggiunto i livelli del periodo pre-Covid. Attualmente accedono ai Pronto Soccorso una media di 160-170 pazienti al giorno, con una prevalenza di codici di accesso bianco e verde (50% codici verdi, 25/30% codici bianchi e 20/25% codici giallo e rosso).

È costante l’impegno del personale nel far rispettare le regole di sicurezza del percorso e di distanziamento tra gli utenti; tuttavia, gli spazi non modificabili della struttura e il riscontro occasionale di tamponi positivi in pazienti assolutamente asintomatici, rendono quanto mai arduo garantire la sicurezza di tutti gli assistiti nelle sale d’emergenza.