'Inaccettabile la nomina politica del direttore di Sores'

"Non possiamo che condividere le preoccupazioni della Fials, rispetto a un'eventuale sospensione del bando per l'individuazione dell'incarico di direttore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). E le parole del direttore generale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, Giuseppe Tonutti, di certo non ci tranquillizzano". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Andrea Ussai, del Movimento 5 Stelle.

"La dichiarazione di Tonutti, secondo cui non è detto che si proseguirà sulla strada del concorso, è piuttosto grave - continua Ussai - nel contesto di una procedura che vede quattro candidati in lizza e per la quale è già stata sorteggiata la commissione d'esame. È inaccettabile che si stia valutando una soluzione diversa dal concorso che potrebbe essere anche ritirato nel caso si trovasse un responsabile all'altezza dell'incarico".

"Il timore - conclude il consigliere del M5S - è che l'obiettivo sia quello di una nomina politica si chi è più vicino alla sensibilità dell'assessore regionale alla Salute".