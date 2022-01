'Introdurre la figura dello psicologo di base'

Nei giorni scorsi i consiglieri regionali Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Roberto Cosolini (Partito Democratico) hanno depositato una mozione che chiede azioni concrete per la tutela della salute mentale dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.

“La mozione, oltre a chiedere l’introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie, chiede tutta una serie di azioni a sostegno dell’intercettazione dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini, oltre a un potenziamento dei dipartimenti di salute mentale. Questo tema deve essere prioritario, è indispensabile infatti che dopo tutti i campanelli di allarme l’amministrazione regionale ponga in essere delle soluzioni forti per quella che è una problematica sempre più sentita. È ormai noto che, anche a seguito della pandemia, i casi di disturbi psicologici sono aumentati drasticamente, in special modo fra giovani e donne.” Così si sono espressi i consiglieri Honsell e Cosolini.

“Una Regione che si propone di essere all’avanguardia nella tutela della salute pubblica non può dimenticare quanto sia importante intervenire anche in quelli che sono i disagi legati alla salute mentale. Auspichiamo perciò che questa mozione verrà approvata a larga maggioranza e si inizi immediatamente ad attivarsi per contrastare queste problematiche che saranno altrimenti sempre più diffuse in futuro.” Hanno concluso i due consiglieri.