'Irresponsabile invitare gli Under 40 a non vaccinarsi'

Critiche bipartisan alle affermazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che sul vaccino ha detto "non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di farlo, perché la letalità è inesistente".

"Le parole di Lollobrigida sono semplicemente pericolose per la salute pubblica perché inducono a credere che per qualcuno il vaccino è da evitare, mentre invece bisogna convincere più persone possibile a vaccinarsi. Questa corsa della destra contro la medicina e la scienza è purtroppo un male internazionale, come abbiamo visto da Trump a Bolsonaro e dal pessimo esempio di Boris Johnson. Evitiamolo almeno a casa nostra, dopo un anno e mezzo di pandemia e oltre 100mila morti", così la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

“Stiamo registrando un’impennata di casi che rischiano di riportare in giallo numerose regioni; abbiamo la prova scientifica che la quasi totalità dei nuovi ricoverati non è stato vaccinato. Due fatti incontrovertibili da cui si ricava una certezza: la via per scongiurare nuovi lockdown è la vaccinazione. Di fronte a tutto ciò c’è chi irresponsabilmente invita gli under 40 a non vaccinarsi, con il chiaro intento di trarne benefici elettorali. Si lavori piuttosto per accelerare la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce più a rischio, e si calibri il green pass evitando limitazioni a chi non è no vax. Questa è la via maestra se non vogliamo ritrovarci a breve a dover fare i conti con un altro confinamento, insostenibile per i cittadini e le attività economiche”, scrive la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino commentando l’intervista rilasciata da Lollobrigida.