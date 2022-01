'L'Assemblea dei sindaci sia un'occasione di confronto'

"L'assemblea dei sindaci sia un'occasione per mettere al centro i numerosi e concreti problemi della sanità pordenonese, non il solito stantio teatrino della politica". Lo auspica in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, dopo la richiesta di convocazione dell'assemblea avanzata alla direzione generale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFo).

"Dagli strumenti per affrontare la pandemia, al presidio del territorio attraverso gli infermieri di comunità; dalla messa in rete degli ospedali periferici di Sacile, Maniago e Spilimbergo con quello di Pordenone, fino all'implementazione dei servizi di emergenza urgenza con guardie mediche e Usca: sono numerose - dettaglia l'esponente pentastellato - le situazioni che vanno affrontate in maniera seria, attraverso una discussione che coinvolga tutti gli attori del sistema". "I finanziamenti del Pnrr relativi alla sanità - aggiunge Capozzella - riguardano soprattutto l'assistenza territoriale. I sindaci possono fare sistema nell'individuare le strutture intermedie (per esempio, le case della salute) e parteciparvi attivamente, insieme ad AsFo, nella loro gestione che dovrà essere tarata sui bisogni dei propri cittadini".

"La richiesta dei primi cittadini di sedersi intorno a un tavolo e discutere del futuro della sanità pordenonese, quindi, non è più differibile. Con l'auspicio che il direttore generale dell'AsFo - conclude la nota del M5S - non sia un marziano, ma espressione del territorio al quale deve rispondere".