"L’indipendenza del Burlo non si tocca: un passaggio della gestione dell’Irccs ad AsuGi è assolutamente fuori questione". A esprimere netta contrarietà alla proposta avanzata i giorni scorsi dalla Uil medici, è la Cisl di Trieste Gorizia, che, attraverso il suo coordinatore territoriale, Luciano Bordin, boccia in via categorica un’ipotesi giudicata “improponibile. Un eventuale accasamento del Burlo all’interno di AsuGi non solo andrebbe a rimettere in discussione la riforma della sanità fatta nel 2018 e nel 2019 dall’attuale Giunta regionale, ma svilirebbe anche una storia e una specificità che, invece, vanno salvaguardate anche attraverso il riconoscimento di una piena autonomia dell’Istituto, tra i primi in Italia nell’area materno-infantile”.

"Non dobbiamo dimenticare – si legge in un comunicato della Cisl – che proprio l’attuale Giunta ha stabilito normativamente che il Burlo debba svolgere per Asugi anche le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Le due aziende - Burlo e AsuGi - devono assicurare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio anche attraverso specifici modelli organizzativi".

“Esiste – sottolinea Bordin – una precisa norma che regola i rapporti tra IRCCS ed Asugi, stabilendo ruoli, funzioni e gestione: andare a mettere mano improvvidamente a questo sistema, rischierebbe di far saltare equilibri importanti per il territorio e soprattutto per l’utenza, fragile, degli assistiti del Burlo, vale a dire i bambini”.

"Senza voler contare – aggiunge la nota cislina – la storia del Burlo e la sua specificità, di rilevanza nazionale, grazie ai suoi 49 professionisti, tra ricercatori e personale di supporto alla ricerca, che svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca clinica e traslazionale nelle malattie pediatriche e ginecologiche. Come Cisl riteniamo che sarebbe più utile pensare a come implementare tali professionalità, anziché ventilare ipotesi insostenibili e inopportune. Il Burlo Garofalo è una realtà che necessità di un'implementazione sia in termini di risorse umane che di protocolli, in parte già esistenti, per un rafforzamento della continuità verso il territorio (attraverso anche a buone pratiche per le dimissioni protette)”.

"In particolare modo per quanto riguarda i servizi consultoriali e dell'età evolutiva, e l’integrazione con i servizi territoriali per ciò che concerne la diagnosi e le valutazioni di minori con fragilità e le relative famiglie attraverso la neuropsichiatria infantile. Siamo stupiti – conclude Bordin - che sia una sigla sindacale a fare una proposta del genere in un momento che vede la sanità regionale uscire da due anni di pandemia con un continuo stress delle strutture e che ha visto il blocco proprio dell’integrazione tra i territori di Trieste e Gorizia in una azienda che sulla carta è unica ma che presenta grandi differenze nell’erogazione dei servizi e nella organizzazione aziendale vero problema del rilancio della sanità di Asugi. Sosteniamo con forza la posizione di chi ha riaffermato che l’indipendenza del Burlo non va messa in discussione ma anzi sosteremmo tutte le iniziative come quella di domani che vogliono valorizzare sia la presenza sul territorio sia l’aspetto scientifico di livello nazionale del Burlo Garofolo. Ci spiace constatare il silenzio della politica locale e, in particolare, del Comune di Trieste su ipotesi fantasiose ma che vanno stroncate sul nascere a depauperare la presenza di una eccellenza sul territorio del capoluogo di Regione”.

Per questo la Cisl di Trieste Gorizia aderirà con convinzione all’iniziativa della Cisl Funzione Pubblica assieme alle altre categorie di Cgil e Fials, e al presidio di domani, venerdì 17, dalle 9 alle 11, davanti all’ingresso del Burlo Garofolo per rimarcare la contrarietà alle ipotesi prospettata dalla UIL medici e per un rilancio della presenza e della attività scientifica.