'L'ospedale di Tolmezzo non è più Covid-free'

"Sulla carta è Covid free, ma nei fatti l'ospedale di Tolmezzo, come altre strutture, sta affrontando una complicata situazione di contagi, che sta colpendo pazienti e personale sanitario. Si tolgano i veli e si prenda atto della situazione, la sanità deve intervenire come compete e organizzare i reparti per affrontare nuovamente l'emergenza". Lo affermano i consiglieri regionali del Pd, Mariagrazia Santoro ed Enzo Marsilio che attraverso un'interrogazione chiedono alla Giunta regionale e all'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, di chiarire la situazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Tolmezzo, sollecitando al contempo di mettere in atto le azioni necessarie per garantire il servizio sanitario alla montagna friulana.

"Nel corso del 2020 – ricordano gli esponenti dem – l'ospedale di Tolmezzo è stato definito covid free con un atto aziendale, situazione poi confermata dall’assessore Riccardi a fine novembre 2020 durante un incontro pubblico a Tolmezzo, lasciando alle strutture di San Daniele, Gemona e Palmanova il compito di accogliere i pazienti positivi al covid". Attualmente, continuano, "come si è saputo, tra i pazienti ricoverati c'è un importante numero di positivi, situazione che riguarda anche una parte del personale sanitario".

Secondo Santoro e Marsilio, "il mantenimento della definizione 'covid free' non è più credibile, è corretto che si prenda atto della situazione in modo da organizzare i riparti".