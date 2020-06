'La Giunta Fedriga divulghi l'App Immuni in Fvg'

"La Giunta Fedriga smetta di anteporre le contrapposizioni politiche con il Governo nazionale in ogni sua azione e si impegni a divulgare quanto più possibile, anche con risorse proprie, la necessità di installare l'applicazione Immuni anziché instillare sfiducia nella popolazione rispetto alle azioni del Governo". Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, prima firmataria di una mozione presentata dal gruppo consiliare dem che impegna la Giunta regionale a "promuovere, anche con proprie risorse, la conoscenza e l'installazione dell'applicazione Immuni tra i cittadini del Fvg per il tracciamento delle esposizioni a rischio Covid-19, la sicurezza e la salute dei cittadini della regione".

"Siamo tutti concordi nel dire che le cosiddette 3T, testare, tracciare, trattare, sono le azioni indispensabili per scongiurare un nuovo avvio dell'epidemia i cui esiti sarebbero devastanti per il sistema economico e sociale della regione e del Paese. È necessario - evidenzia Da Giau - essere coerenti con questa convinzione e spingere affinché quanti più cittadini possibile installino l'app Immuni, soprattutto ora che il riavvio delle attività economiche e il ripristino della mobilità interregionale e internazionale determinano inevitabilmente, nonostante le prescrizioni, il ritorno a una socialità difficile da limitare con conseguente aumento dei contatti anche ravvicinati".

"L'applicazione nazionale - conclude Da Giau - ha passato il vaglio del garante europeo della privacy, non traccia spostamenti ma tiene memoria solo delle esposizioni che potrebbero diventare a rischio, funziona con dati anonimi, non accede ai dati del dispositivo mobile dell'utente e analizza i dati raccolti nel dispositivo stesso senza ricorrere a server remoti. Insomma è sicura e necessaria".