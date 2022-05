'La Regione aiuterà le Rsa, ma bisogna ripensare il sistema'

La Regione farà del suo meglio per dare una mano al sistema dell’assistenza agli anziani. Lo conferma Riccardo Riccardi, vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla Salute, a fronte delle difficoltà che stanno emergendo man mano che vengono approvati i bilanci delle case di riposo.

Pochi immaginavano cosa sarebbe accaduto alle case di riposo. “Stiamo valutando la fattibilità di un intervento per far fronte alle difficoltà che stanno emergendo, ma siamo impegnati nel determinare il valore complessivo. Nell’ultimo periodo, le strutture devono fare i conti con un numero più ridotto di ospiti rispetto al passato. Si tratta di un dato importante, che renderà indispensabile il riposizionamento del sistema. Abbiamo messo in passato molti soldi e ora dobbiamo capire come sostenere il settore senza dimenticare che abbiamo lavorato nel frattempo per modificare il suo assetto con diverse operazioni, dove l’elemento più rivoluzionario è la domiciliarità e ben sapendo che le risposte necessarie variano molto a seconda del territorio”.

Come contate di intervenire? “Abbiamo in corso due manovre regolamentari che riguardano il funzionamento e l’accreditamento. E’ evidente che da una parte va ulteriormente spinta la domiciliarità favorendo la permanenza degli anziani in famiglia, dall’altra parte sono convinto che sia bene cominciare a pensare ad alcune risposte più strutturali. Ci sono per esempio realtà molto piccole che in termini di economie di scala sono difficili da ottenere e che hanno anche il problema di avere a disposizione le competenze necessarie. E poi, sempre a proposito delle competenze, abbiamo a che fare con un carenza pesante di personale. Una vera e propria catena che parte dall’ospedale e arriva alle case di riposo perché nel corso degli anni non sono stati valutati a sufficienza i problemi causati dall’evoluzione del settore e dalla scarsità di persone qualificate”.

Il virus ha accelerato improvvisamente certe dinamiche? “La grossa sfida non è tanto potenziare l’offerta, quanto qualificarla. Serve un processo che permetta di agevolare le famiglie che tengono a casa gli anziani e il contributo giornaliero per l’abbattimento della retta deve essere ripensato in maniera tale da sostenere anche le famiglie. Poi ci sono le condizioni di chi a casa non può stare ed è chiaro che la non autosufficienza deve essere gestita da una struttura qualificata. Ciò ovviamente deve essere compatibile con le condizioni del bilancio perché non è immaginabile che ci siano strutture in pesante perdita”.

Esiste il rischio che si vada verso un pesante aumento dei costi per gli utenti? “Dobbiamo fare del nostro meglio per contenerli perché sono già molto elevati. Ci sono diversi livelli di assistenza ai quali dobbiamo dare una risposta. Il riordino parte dalla domiciliarità per proseguire con strutture residenziali per autosufficienti e poi per non autosufficienti. Questi ultimi poi possono produrre una domanda sanitaria alla quale si può dare risposta prima con l’ospedale di comunità e poi con l’ospedale, in base alle necessità. Sono passaggi che fanno parte di una riforma complessiva che vede una certa difficoltà in molti di comprendere la modifica della cultura ospedaliera in corso”.

La nuova contabilità, per le Asp ha complicato ulteriormente le cose? “Al di là del sistema contabile è evidente che ci sono strutture con costi elevati e ricavi in riduzione perché la domanda si è ridotta. La situazione di sofferenza dei bilanci è nota e riguarda tutti gli operatori senza distinzioni, ma ciò non è dovuto di certo al tipo di contabilità”.

Che segnali state ricevendo finora? “I bilanci che ci arrivano confermano che il 2021 è stato un anno davvero molto complicato. Ci sono situazioni storicamente difficili, altre che stanno emergendo. Non potremo che intervenire in fase di assestamento di bilancio una volta che il quadro sarà chiaro”.