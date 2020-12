'La Regione coprirà i costi per le stanze degli abbracci'

"Nel corso della seduta di Giunta regionale di ieri sera è stato approvato un emendamento che consentirà la rendicontazione delle spese riconducibili a Covid per le case di riposo, spostando il termine dal 30 novembre al 31 dicembre. Il nuovo termine consentirà di coprire i costi di installazione delle stanze degli abbracci". Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in merito alla realizzazione e copertura dei costi degli spazi appositi da adibire in sicurezza per consentire l'incontro tra ospiti e familiari nelle residenze per anziani.

"Nel mese di dicembre, quindi, le strutture che volessero dotarsene potranno farlo e la Regione ne coprirà le spese sostenute. Qualora - ha aggiunto Riccardi - ci fossero ulteriori necessità in futuro le affronteremo, perché condividiamo l'importanza della presenza di queste stanze per la serenità delle persone e dei loro familiari, sulla scorta di quanto definito dalla circolare del ministero".