'La Regione dica no alla nave-ospedale'

“La Regione rinunci al progetto del traghetto-ospedale. Fedriga e Riccardi lo annuncino in modo definitivo.” La richiesta arriva in modo corale da Furio Honsell e Sabrina Morena, rispettivamente Consigliere Regionale e Consigliera Comunale di Trieste di Open Fvg. “Ieri per un attimo la questione sembrava chiusa e tutti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo, considerato che fin da subito abbiamo espresso la nostra contrarietà a questa possibilità; tuttavia poi la decisione è stata per l’ennesima volta rimandata”.

“In questo preciso momento non solo non sappiamo se questo progetto verrà attivato oppure no, ma assistiamo per l’ennesima volta ad un rimbalzo di responsabilità.” afferma così Honsell “Il Presidente Fedriga e l’Assessore Riccardi non possono continuare a fingere che la politica non abbia voce in capitolo nella gestione dell’emergenza Covid-19: i cittadini di questa Regione meritano delle risposte ma soprattutto degli amministratori che sappiano assumersi la responsabilità delle loro decisioni, e perché no, che sappiano ammettere di aver fatto un errore di valutazione se così è stato".

“Mentre le mere preoccupazioni del Sindaco di Trieste rispetto l'inquinamento acustico della nave ribadiscono lo scarso interesse del primo cittadino per la salute delle persone anziane noi continuiamo ad essere convinti che ci siano altre soluzioni più consone alla loro dignità", continua Morena. “Trieste ed i triestini non possono restare in attesa rispetto alla soluzione del traghetto. Ritornare sui propri passi è in taluni casi segno di saggezza e non di debolezza. Saremo i primi a riconoscerne il merito".