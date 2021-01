'La Regione sostenga le spese per i tamponi'

"I tamponi non possono essere l'ennesima spesa che i cittadini sono costretti ad accollarsi: la Regione sostenga i costi dei test privati che sempre più persone sono costretti a effettuare". A chiederlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della III commissione Salute.

"La situazione della pandemia sta mettendo a dura prova il sistema sanitario rallentando di conseguenza i tempi di esecuzione dei tamponi. Questo sta costringendo molte famiglie a ricorrere a strutture private, che dal canto loro stanno dando un contributo importante al sistema, ma che risultano essere un notevole costo che le persone si trovano costrette a sostenere. Come hanno già fatto altre Regioni, il Fvg intervenga per sostenere le molte famiglie costrette, a causa di lungaggini incompatibili con i tempi di vita, a pagarsi i test di tasca propria".

"Da tempo abbiamo segnalazioni continue di persone che si trovano costrette a sostenere le spese per effettuare i test antigenici per accorciare tempi delle strutture pubbliche che, nonostante gli sforzi e l'eccezionale impegno dei molti operatori sanitari coinvolti, non sono sostenibili con i ritmi di vita. In diversi casi i bilanci familiari sono già appesantiti dalla crisi e affrontare il costo di uno o più tamponi diventa talvolta un ulteriore aggravio. Per questo chiediamo che la Regione intervenga prevedendo delle risorse per abbattere questi costi attraverso dei rimborsi o delle convenzioni con le strutture private".