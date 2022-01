'La Rsa di Pordenone non riparte, altra tegola sul sistema'

"I termini annunciati per la ripartenza della Rsa di Pordenone (e per il ritorno alla piena funzionalità di quella di Sacile) sono ormai scaduti. Non risulta alcuna aggiudicazione del servizio nonostante le garanzie del direttore dell'Asfo Polimeni che entro il 15 gennaio il servizio sarebbe ripreso. Questo ennesimo rinvio e quindi la conseguente prolungata chiusura della struttura, non può che far crescere il livello di preoccupazione per i concreti disagi subiti dai cittadini del Friuli Occidentale che necessitano del sistema sanitario regionale" afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando la situazione della Rsa di Pordenone.

"Dopo il penoso scaricabarile tra Asfo e Arcs sulle colpe di una situazione obiettivamente penalizzante, speravamo in un colpo di reni per riattivare l’Rsa. La persistente mancata erogazione di un servizio indispensabile per molte famiglie, invece, conferma ancora una volta l’inadeguatezza della gestione. Ai disservizi legati all’emergenza covid, come il centralino che non risponde e non è attivo nel fine settimana e la gente che deve pagarsi i tamponi perché l'Asfo non è in grado di seguire i casi covid, si sommano anche la crisi della normale attività, con i tagli agli interventi e il servizio di guardia medica zoppicante", denuncia Conficoni.

"Accanto alle responsabilità di chi governa la sanità regionale c'è pure quella della politica locale: se l'assessore Riccardi continua a difendere Polimeni, il sindaco di Pordenone, Ciriani, pur avendo chiesto la sostituzione del direttore dell'Asfo, ora cerca di sfuggire non facendo discutere la mozione di sfiducia presentata dal Partito Democratico in Consiglio comunale e ritardando la convocazione dell’assemblea dei sindaci per dare a Polimeni il tempo di aggiustare l’atto aziendale. Il risultato finale è che mentre il centrodestra regionale e locale fanno melina, i cittadini pagano il prezzo dello svilimento della sanità della Destra Tagliamento".