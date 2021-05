'Liste di attesa, serve un piano straordinario per recuperare i ritardi'

"La crescita dei tempi di attesa delle prestazioni extra Covid in regione ha raggiunto da tempo livelli preoccupanti. Tutto questo rende improrogabile la predisposizione di un piano straordinario di intervento per ricondurre i tempi di attesa nei limiti previsti". È il nuovo appello lanciato dai segretari regionali dei sindacati pensionati Roberto Treu (Spi-Cgil), Renato Pizzolitto (Fnp-Cisl) e Magda Gruarin (Uilp-Uil), che sollecitano la Regione a "mettere in campo misure concrete, definendo e attuando, anche attraverso il confronto con il sindacato, gli interventi necessari per ridurre i tempi di attesa e contrastare gli effetti che il loro insostenibile aumento sta determinando sulla condizione di migliaia di cittadini, in particolare tra gli anziani e le fasce più fragili della popolazione".