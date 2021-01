'Mancano medici di base, specie a Trieste'

"Nello stato di emergenza pandemica la medicina territoriale e in primis la medicina generale restano le vere e centrali sentinelle per il controllo di un'infezione endemica con cui far convivere le nostre quotidianità. Purtroppo, con la carenza dei medici di base manca un filtro prezioso, che porta i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Roberto Cosolini, che ha presentato un'interrogazione rivolta al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, con la quale chiede di "ridurre i disagi di molti utenti, soprattutto quelli più fragili che hanno problemi di mobilità e necessitano di servizi di prossimità".

Parallelamente a questo intervento, c'è anche quello della consigliera comunale triestina del Pd, Valentina Repini, che ha presentato una mozione chiedendo al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, di attivarsi con la Regione Fvg e l'Asugi "per trovare la soluzione ai gravi disagi che si registrano a Trieste, soprattutto in diversi rioni della città e abitati dell'altipiano, a causa della carenza di medici di assistenza primaria".

I due esponenti dem, inoltre, rilevano che "il ruolo del medico di famiglia è insostituibile e in questo contesto va anche garantita, specificatamente nei territori dove vivono cittadini di lingua slovena, un'adeguata presenza di medici bilingui per agevolare il rapporto medico/cittadino".

Infine, conclude Cosolini, "negli abitati dell'altipiano ovest e Dolina, dove i medici di famiglia mancano da tempo, la situazione è aggravata dalle rinunce dei medici che hanno vinto il concorso. La Regione si impegni con una pubblicazione straordinaria, possibilità prevista dall'accordo collettivo nazionale per coprire da subito perlomeno quei posti".