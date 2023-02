'Medici, la proroga dei pensionamenti soluzione temporanea'

“La proroga, da parte dello Stato, di due anni dell’eta pensionabile dei medici di medicina generale, certamente da un po’ di respiro al problema ma si deve rilevare che comunque è un altro chiaro esempio di come l’amministrazione regionale non sia riuscita a trovare una soluzione concreta al problema della mancanza di professionisti in Regione”. È quanto rileva Alessandro Maran, candidato presidente alle prossime regionali con il Terzo Polo.

Per Maran il provvedimento della Regione, che consente ai medici su base volontaria di posticipare di due anni (da 70 a 72) il pensionamento, è soltanto una soluzione tampone. “Dal nostro punto di vista - prosegue - la carenza dei medici e dei pediatri di famiglia, che sta mettendo in crisi migliaia di cittadini, va affrontata con idee e proposte che vadano nella direzione di una riorganizzazione complessiva della sanità territoriale. Inoltre la scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, deve diventare più attrattiva ed essere equiparata, sia dal punto di vista retributivo sia qualitativo, alle altre scuole di specializzazione universitarie.

Un altro aspetto da rivedere è quello relativo agli adempimenti burocratici; i medici e tutti gli altri professionisti sanitari lamentano un eccesso di compiti e attività burocratiche, che impedisce loro di dedicarsi in maniera ottimale alla cura e all’assistenza dei pazienti. Il nostro impegno sarà quello di intervenire su questo fronte, per rendere quanto più sereno possibile l’esercizio della professione ai medici e a tutti i professionisti sanitari”.