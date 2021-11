'Meno polemiche, si tuteli chi si è vaccinato'

"L'emergenza coronavirus assume ogni giorno contorni sempre più preoccupanti. Non si perda tempo: servono misure immediate per contrastare il virus che tutelino chi si è vaccinato, ad esempio con il green pass differenziato, prima di arrivare a scelte (vedi la vicina Austria, che ha già deciso il lockdown totale) che in Italia non sarebbero sostenibili. Arrivare in ritardo su questo, sarebbe un errore imperdonabile: Fedriga spinga il governo ad agire in questa direzione e la smetta di giustificare Salvini". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti commentando la situazione dei contagi Covid.

"Rispetto alle irresponsabili proteste di piazza di Lega e Fratelli d'Italia di un anno fa contro i provvedimenti anti covid del Governo, ora Fedriga finalmente ha cambiato posizione. Ma non possiamo attendere un altro anno perché si convinca dell'obbligatorietà del vaccino, misura fondamentale per avere il massimo della copertura vaccinale. Allo stesso modo, l'assessore Riccardi eviti le polemiche inutili e sia invece trasparente sugli esiti dell'ispezione ministeriale su Palmanova e Gorizia e spieghi in Consiglio o in terza commissione nero su bianco i provvedimenti che la Regione intende prendere per adeguarsi alle indicazioni ministeriali".