'Monitorare sulle vaccinazioni al personale ausiliario della sanità'

“Mentre l'adesione alla campagna vaccinale da parte del personale sanitario – medici ed infermieri – sarebbe alta, secondo varie fonti, lo stesso non si potrebbe dire per il personale ausiliario perché sarebbero tanti gli addetti alle pulizie e al servizio mensa in ospedali e strutture socio-sanitarie a rifiutare la vaccinazione anti Covid-19. Ho posto il tema con un’interrogazione al governo a cui oggi ha risposto in commissione Affari sociali il sottosegretario Andrea Costa. Dalla risposta emerge che sono quasi un milione (926.767) gli addetti ausiliari ad aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino, ma purtroppo non sono disponibili i dati sulla percentuale di adesione. Lo stesso sottosegretario, stamattina, ha definito inaccettabile che ancora oggi ci siano no-vax a contatto con i pazienti negli ospedali. Condivido le sue parole e mi appello quindi al governo perché la situazione sia monitorata e la struttura commissariale aumenti la propria capacità di indagine statistica. Solo con dati certi a disposizione potremo prendere adeguati provvedimenti a tutela della salute di tutti”. Così Roberto Novelli, deputato di Forza Italia.