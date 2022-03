'Movinsi', più sani e più in forma dopo i 65 anni

Costanza, determinazione e fiducia nel pool di esperti che li ha seguiti per oltre un anno attraverso un innovativo training on line, anti age, studiato a tavolino e destinato a sfidare con successo, vincendole, anche le forti restrizioni imposte dal Covid-19 grazie ad una innovativa piattaforma per l’allenamento a distanza creata ad hoc.

Tanto è bastato a determinare la felice chiusura del progetto sperimentale Interreg Italia-Austria “Movinsi”, coordinato dal gruppo di ricerca del Corso di Laurea in Scienze Motorie del Dipartimento di Area Medica dell’Università di Udine con il coinvolgimento, in qualità di partner, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", dell’Institute for Applied Research on Ageing (Iara, Austria) e dell’associazione Alsole (Austria).

Una trentina gli Over 65 coinvolti nell’iniziativa durata un anno, residenti nelle aree di Gemona, Canal del Ferro, Val Canale ed Hermagor (Carinzia), e i cui risultati verranno comunicati proprio nell’ambito dell’evento conclusivo a Gemona, gratuito e aperto al pubblico, martedì 15 marzo dalle 11.30 alle 13.30 nella sala Comunità Montana del gemonese in via Carlo Caneva, 25.

Un’occasione preziosa per fare il punto, certamente superiore alle aspettative, sull’edizione pilota di un progetto pensato non soltanto per promuovere l'invecchiamento attivo in aree geografiche notoriamente caratterizzate da un progressivo aumento della popolazione anziana ma anche per incentivare l’uso delle nuove tecnologie a sostegno della salute, proprio attraverso una App di allenamenti dedicata.

Costruita infatti come un piccolo mondo perfettamente attrezzato, in cui preservare il proprio benessere psicofisico e prendersi cura di sé, la piattaforma di “Movinsi”, messa da subito a disposizione dei partecipanti, ha garantito un allenamento in salute, grazie al costante controllo degli esperti formati presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Udine, e favorito al tempo stesso proficui scambi e interazioni sociali scongiurando anche l’isolamento, soprattutto in periodo pandemico.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si concluderà con la consegna ai partecipanti di un manuale creato appositamente per garantire loro il mantenimento dei benefici acquisiti attraverso il training di “Movinsi”.

IL PROGRAMMA. Dalle 11.30 alle 12 Introduzione Stefano Lazzer, Dipartimento di Area Medica – Università degli Studi di Udine; dalle 12 alle 12.30 Movinsi, la presentazione dei risultati Filippo Vaccari, Dipartimento di Area Medica – Università degli Studi di Udine; dalle 12.30 alle 13 L’utilizzo delle nuove tecnologie e l’applicazione Movinsi Daniela Elisabeth Ströckl, University of applied sciences – Karnten Kathrin Weger, Alsole; dalle 13 alle 13.15 Invecchiare insieme: il valore della socializzazione nella terza età Paola Dario, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; dalle 13.15 alle 13.30 Conclusioni e dibattito.