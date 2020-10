'Nel 2020, screening oncologici ridotti del 90 per cento'

“Nella maggioranza delle regioni il numero di esami eseguiti nel maggio scorso è meno del 10% di quelli eseguiti nel maggio 2019”. 472.389 le mammografie in meno eseguite (con una riduzione del 53,8%) con una stima di 2099 carcinomi non diagnosticati; 371.273 (-55,3%) gli screening cervicali (Pap test o HPV) in meno effettuati (flessione del 54,9%) ancor di più gli screening colorettali 585.287, pari a una riduzione del 54,9%. È quanto comunica il Governo nella risposta a una interrogazione del deputato di Forza Italia Roberto Novelli riferita al numero di screening antitumorali rimandati a causa della pandemia e le misure adottate per evitare ulteriori rinvii in coincidenza della seconda ondata.

“I numeri forniti dal Governo, seppur prevedibili, sono molto preoccupanti, poiché uno screening rinviato potrebbe avere gravi conseguenze. Probabilmente nell’estate il quadro è migliorato, ma è necessario fare il possibile per evitare che si ripeta quanto accaduto in primavera. Non bastano gli stanziamenti, perché quel che manca è il tempo. Serve una strategia per dare risposte immediate, a partire dall’incremento del personale e dal controllo sull’efficacia degli interventi dei sistemi sanitari regionali”, ha commentato Novelli.

I dati fanno riferimento a un report dell’Osservatorio nazionale screening sui ritardi accumulati alla fine di maggio per lo screening mammografico, cervicale e colorettale, disaggregati per regione. Dallo studio emerge che 13 regioni a maggio hanno erogato mammografie, ma solo cinque (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta) in numeri almeno pari al 20% delle prestazioni del 2019. Analoghe cifre anche per quanto riguarda lo screening cervicale, ma diverse le regione virtuose: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Valle d’Aosta più la provincia autonoma di Bolzano. Ancora peggio per quanto riguarda lo screening rettale: 11 regioni hanno effettuato esami, ma solo due enti – Toscana ed Emilia Romagna – con una percentuale superiore al 20% rispetto al 2019.

“Anche per questi indicatori la regione Friuli Venezia Giulia registra risultati migliori rispetto alla gran parte delle altre regioni, ma purtroppo siamo ancora lontani rispetto al 2019. Il Governo deve dare maggior sostegno alle regioni: maggiori risorse, innanzitutto per potenziare il personale, dai medici agli infermieri agli oss. C’è la necessità di agire il più velocemente possibile, non c’è tempo da perdere”, ha concluso Novelli.