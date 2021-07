'Nessun passo indietro sul metodo Basaglia'

“Il sopralluogo ad alcune strutture triestine dedicate alla salute mentale sono l’esito ‘sul campo’ di un dibattito approfondito che si è svolto nel gruppo dei senatori dem, e la conferma della grande attenzione del Pd nazionale al modello applicato in Friuli Venezia Giulia, testimoniata dalla presenza di Sandra Zampa”. Lo ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd) oggi a Trieste al termine di una visita dedicata in particolare ai servizi per la salute mentale e all'operatività dei distretti nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (AsuGi), svolta assieme alla responsabile nazionale Salute del Pd, Sandra Zampa e al consigliere regionale Roberto Cosolini.

La senatrice ha ribadito “l’importanza della dignità che la legge 180 e il metodo sviluppato da Franco Basaglia attribuiscono al paziente, anche nella prospettiva di un migliore percorso terapeutico e della reintegrazione nella società".

“Non si deve fare alcun passo indietro da un percorso riconosciuto a livello internazionale anche se – ha rileva Rojc - purtroppo si deve riconoscere che le nuove istituzioni della salute mentale previste dalla legge 180 non trovano applicazione in tutte le Regioni”.