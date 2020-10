'Nessuna risposta sulle liste d'attesa'

"Mentre il Governo nazionale ha fatto la sua parte per abbattere le liste d'attesa in sanità, stanziando nove milioni 872mila euro per il Fvg, la Regione non da alcuna risposta su tempi e modalità del piano regionale per il recupero delle prestazioni sanitarie". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, a margine dell'interrogazione alla Giunta regionale sulla situazione delle liste d'attesa in sanità.

"Lascia senza parole la non risposta dell'assessore Riccardi su quanto starebbe facendo la Regione per rispondere alla grave situazione delle liste d'attesa. Mentre dallo stesso Governo, che quotidianamente viene bersagliato dalla giunta Fedriga per la loro guerra politica, arrivano le risorse necessarie per affrontare questa emergenza che colpisce direttamente i cittadini che chiedono cure mediche, la Giunta è davvero disarmante. A oggi non sappiamo né cosa prevede, né quando verrà disposto il piano regionale per il recupero delle prestazioni sanitarie. E la cosa più assurda è che questo accade in un momento in cui arriva in modo feroce la seconda ondata dell'emergenza sanitaria Coronavirus".