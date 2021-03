'No alla casta dei vaccinandi'

Inaugurando Aromi & Sapori – People Restaurant in Real Asco Park questa mattina a Pordenone, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha confermato che in settimana sarà sottoscritto tra Regione, la stessa Confindustria Alto Adriatico, organizzazioni sindacali, Cooperativa dei medici di base e Croce Rossa il protocollo tecnico di intesa per la somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle fabbriche "perché – ha detto – solo moltiplicando i luoghi in cui effettuarla riusciremo a contrastarne il dilagare".

Il Presidente si è poi soffermato, condividendoli, sui criteri utilizzati per l’individuazione delle categorie da vaccinare prioritariamente: "Scelte giuste e opportune: il personale della sanità, le fasce dei più fragili nelle case di riposo e gli ottantenni per sgravare il peso sulle terapie intensive e sui reparti ospedalieri. Infine, le forze dell’ordine, a cui spetta il compito di garantire le condizioni della sicurezza".

"Detto questo – ha aggiunto – occorre stabilire che non potrà essere creata una casta di vaccinati e vaccinandi, dobbiamo essere chiari e, caro assessore (Sergio Emidio Bini) lo dovrete dire in sede di conferenza Stato-Regioni: non è pensabile che ora si stabilisca quale mestiere sia più importante di un altro, non possiamo dire che un magistrato è più importante di un montatore di una fabbrica metalmeccanica o che un professore è più importante di un operaio. Perché l’industria, in questo periodo, è rimasta in attività consentendoci di stare in piedi, facendo segnare rispetto al 2020 un aumento di tre punti di produzione industriale".