'No alla fusione tra AsFo e Cro di Aviano'

Un documento “segreto” per unire Asfo e Cro? Il Nursind non ci sta e interviene a gamba tesa dopo che la notizia s’è diffusa nei giorni scorsi. "Nessuno tocchi il Cro di Aviano", tuona il segretario del Nursind Gianluca Altavilla. "Non è concepibile nessun accorpamento: non copiamo modelli non vincenti di altre regioni, puntiamo invece a potenziare le strutture, iniziando per esempio a dividere le competenze tra Pordenone e Aviano. In quest’ultimo prevediamo tutta la chirurgia addominale, la senologia e la ginecologia oncologica. Pordenone si può occupare dell’urologia oncologica, dell'otorino, della chirurgia della mano, che ha una lista d’attesa lunga, e di tutta la chirurgia generale non oncologica, come quella vascolare. Nel capoluogo si lasci anche la chirurgia toracica".

Altavilla ha tenuto a sottolineare che "accorpare vuol dire perdere un'eccellenza. Il Cro è un riferimento a livello nazionale: ci sono pazienti che vengono da tutta Italia per farsi curare e vanta peculiarità come il centro trapianti di midollo osseo e la radioterapia, solamente per citarne alcune. Sono stati fatti in passato accorpamenti come per esempio il centro trasfusionale o la medicina nucleare, ma questo è ben diverso dal chiudere un'azienda".

Il Nursind ha chiesto quindi chiarimenti sulla notizia. "Chiediamo una smentita alla Regione – ha detto -. Battaglieremo sino all'ultimo, se questo progetto si rivelerà reale, affinché il Cro rimanga il riferimento italiano per l'oncologia. Basta con le logiche decisionali legati alle poltrone: si pensi al bene dei cittadini".