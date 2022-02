'Oncologia, il sistema sanitario regionale ha tenuto'

"Il sistema sanitario regionale ha retto bene all'impatto della pandemia sulla diagnosi - a iniziare dagli screening - e cura delle malattie oncologiche". Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto oggi in III Commissione del Consiglio regionale.

"Pur davanti allo tsunami Covid - ha reso noto Riccardi -, se guardiamo agli interventi per patologie oncologiche in Friuli Venezia Giulia, ne sono stati totalizzati nel 2020 8.078, a fronte dei 9.015 del 2019, e nel 2021, con dati ancora da completare, se ne contano 8.071. Questo significa che l'attività operatoria non si è fermata e il suo rallentamento è stato contenuto, con performance non paragonabili a diverse altre regioni".

"Nel 2022 - ha rilevato il vicegovernatore - si procederà anche alla formalizzazione completa del Piano di rete oncologica a cura di Arcs, Piano le cui linee di gestione sono già fissate. Anche il triage telefonico per le prestazioni ambulatoriali in regime di televisita oncologica, va detto, era già stato definito nei suoi standard con indicazioni fornite alle Direzioni ad aprile del 2020 e il tema viene costantemente monitorato".

Riccardi si è soffermato quindi sulla situazione della Destra Tagliamento. "All'ospedale di Pordenone - ha detto il vicegovernatore - l'oncologia medica, che da gennaio sta gradualmente riprendendo le attività, continuerà a essere assicurata. Il temporaneo trasferimento al Cro di Aviano - ha ricordato Riccardi - si era reso necessario marzo 2020 a causa dell'impossibilità di garantire gli stessi standard di sicurezza possibili al Cro, che invece è stato da subito messo in sicurezza come struttura Covid free. Il trasferimento, peraltro, non aveva riguardato la radioterapia, la cui attività era potuta proseguire a Pordenone con personale Cro grazie ai sufficienti requisiti di sicurezza".

Più in dettaglio, il vicegovernatore ha evidenziato che "dallo scorso gennaio è gradualmente ripresa al Santa Maria degli Angeli l'attività di somministrazione delle terapie oncologiche, pur con alcune criticità organizzative che riguardano le modalità di svolgimento prelievi ematici e dei tamponi per Sars CoV2 e gli orari ridotti di apertura servizio di Farmacia ai fini della distribuzione diretta dei farmaci".

Infine, Riccardi ha indicato le prospettive della somministrazione dei farmaci antiblastici: "La chemioterapia attualmente non è possibile al Santa Maria degli Angeli per ragioni di spazi e di sicurezza, ma il nuovo ospedale di Pordenone sarà dotato di spazi adeguati e funzionali per l'attività di oncologia medica del Cro nel suo insieme e in integrazione con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. A tale fine - ha concluso il vicegovernatore - le direzioni sanitarie dei due Enti sono state incaricate di definire dei protocolli condivisi sulle attività".

"Anziché tutelare e valorizzare le eccellenze sanitarie del territorio, l'assessore Riccardi da un lato e il direttore generale dell'Asfo Polimeni dall'altro, stanno creando tensioni e spaccature tra il Cro di Aviano e l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dove restano ancora ferme le terapie oncologiche. Questo si aggiunge allo svilimento di diversi reparti come neurologia e oculistica. Chiediamo da tempo un cambio di rotta che non arriva, nemmeno a fronte dell'allentamento del Covid". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) a margine delle interrogazioni odierne, in III commissione Salute, attraverso le quali ha chiesto alla Giunta regionale di chiarire la “situazione del reparto di oncologia dell'ospedale di Pordenone, ancora non ripartito”, e i “disservizi di neurologia nel pordenonese”.

"Riccardi governa la sanità da quattro anni, non chiarisce i tempi entro cui riprenderanno le chemioterapie a Pordenone ma cerca di scaricare sull’opposizione la responsabilità delle tensioni tra Cro di Aviano e Santa Maria degli Angeli. In realtà la dannosa contrapposizione tra le due importanti strutture è alimentata non solo dalla mancata riattivazione dei trattamenti ai malati oncologici nel capoluogo ma soprattutto dallo squilibrio nei finanziamenti, rispetto agli altri territori del Fvg, aggravato dalla Giunta Fedriga e dai comportamenti del direttore dell'Asfo Polimeni che, oltre a macinare utili lesinando servizi e personale, ha generato confusione sull’assetto di oncologia previsto nell’atto aziendale. Per risollevare le sorti della sanità pordenonese, invece di paventare la fusione tra Cro e Asfo, bisogna da un lato valorizzare l'ospedale del capoluogo attraverso un piano di rilancio e per l’Irccs non ci si fermi all'importante terapia a protoni, ma si dia seguito all’attuazione della rete oncologica regionale all'interno della quale l'istituto di Aviano deve avere un ruolo centrale".

Secondo Conficoni, "nel quadro di svilimento generale del sistema sanitario del Friuli Occidentale, continuano a essere in sofferenza svariati reparti come neurologia, dove proprio dalla risposta odierna di Riccardi si conferma una situazione critica, e oculistica dove con 721 giorni di attesa per una visita contro i 107 a Palmanova o un giorno a Gorizia, i forti problemi sono ben lontani dall'essere risolti".