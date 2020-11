'Opportuno anticipare misure più restrittive anche in Fvg'

Il Friuli Venezia Giulia, assieme a Veneto, Emilia Romagna e Campania dovrebbe ‘cambiare colore’. E’ l’indicazione che arriva dall’Istituto Superiore di Sanità, alla luce dell’ultimo report (con i dati aggiornati all’1 novembre) sugli scenari di rischio. “Ci sono quattro regioni che, pur essendo ancora nell’area a rischio moderato, potrebbero a breve peggiorare. Sarebbe opportuno anticipare delle misure per frenare una rapida evoluzione”, ha detto in conferenza stampa il presidente dell’Iss, il friulano Silvio Brusaferro.

Tra le buone notizie emerse c’è il fatto che, a livello nazionale, “l’indice Rt si sta stabilizzando, anche se rimane ancora alto, sopra uno in tutta Italia, con una media nazionale di 1,7 e regioni che hanno superato la soglia 2”, ha detto ancora Brusaferro. “Siamo in quella che viene definita ‘fase di mitigazione’: oltre ai comportamenti individuali, servono misure sociali per rallentare il virus e riportare l’Rt il più vicino possibile o sotto a uno. La battaglia passa soprattutto attraverso le scelte e i comportamenti quotidiani di ognuno di noi: mascherine, igiene e distanze sono la chiave di lettura per riportare la curva a dimensione contenuta. Non possiamo abbassare la guardia: dobbiamo adattarci a questa nuova normalità”.

Su questo punto, anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha sottolineato come “le misure fin qui introdotte stanno producendo dei risultati. Questo è importante per fare in modo che le restrizioni siano condivise dalla popolazione”.

In merito ai 21 parametri che analizzano il livello di rischio dei territori, Brusaferro ha spiegato che “il sistema ha una sua complessità, ma questo è anche una garanzia, perché si tratta di numeri forniti dalle Regioni, valutati dall’Iss e dal Ministero, rianalizzati dai territori e poi portati a Cts e Governo”.

“La curva sta deflettendo perché sta aumentando meno delle scorse settimane, ma ci vuole prudenza”, ha affermato il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. “Ancora si riesce a far fronte alle terapie intensive anche se in due regioni c'è già sovraccarico. L'epidemia è generalizzata e quindi spostare i malati tra le regioni ora è più difficile. Vanno computati anche i test antigenici oltre a quelli molecolari, per questo stiamo adattando le modalità di raccolta dati per non falsare il trend", ha aggiunto Rezza.