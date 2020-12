'Ospedale di Udine, serve una risposta nei fatti"

"La lettera aperta inviata dai dirigenti medici della Soc Pronto soccorso-Medicina d'urgenza dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine costituisce una denuncia molto preoccupante riguardo la situazione nella quale si trova una struttura cruciale per i nostri cittadini, soprattutto in questo momento emergenziale". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), esprimendo la solidarietà del suo Gruppo consiliare ai medici coinvolti e ribadendo anche "l'impegno a ottenere risposte precise nelle Commissioni che abbiamo richiesto".

"Sarebbe comunque molto grave - conclude Honsell - se questa lettera di denuncia non ricevesse risposta immediata e pubblica da parte della direzione e del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga. La risposta, tuttavia, non deve essere solamente verbale ma fattiva, per recuperare una situazione inquietante che sta precipitando".