'Pagare gli straordinari agli operatori sanitari'

"Alcuni giorni fa sono emerse notizie allarmanti, con svariate segnalazioni da parte delle principali sigle sindacali e di alcuni operatori, riguardo il mancato pagamento da parte delle aziende sanitarie degli straordinari per i sanitari e gli infermieri della nostra regione". Lo rimarca in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), sottolineando che "si tratta di una situazione davvero imbarazzante e non rispettosa per tutti gli operatori che da mesi stanno affrontando il proprio lavoro nei nostri ospedali, già fortemente provati dal punto di vista fisico e psicologico".

"Le persone che vi operano devono essere in ogni modo sostenute e valorizzate, anche con ulteriori supporti organizzativi e professionali da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. È importante operare - aggiunge Honsell - in un clima organizzativo disteso, scongiurando situazioni di burnout aziendale che possono mettere ulteriormente sotto pressione le strutture sanitarie, duramente colpite da un forte carico di lavoro, creando disagi aggiuntivi agli utenti".

"Per questo motivo - conclude la nota - abbiamo sottoposto in Consiglio regionale una nostra interrogazione per conoscere quale intervento la Regione Fvg intenda porre in essere per risolvere in modo definitivo, e quanto meno tempestivo, questa pesante situazione".