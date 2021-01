'Perché in Fvg la mortalità Covid è così alta?'

Il Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro sull'elevato tasso di mortalità per Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, perciò ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per conoscere i perché di questa situazione.

"Nell'interrogazione - fa sapere in una nota il pentastellato Andrea Ussai - chiediamo le motivazioni che hanno portato a un tasso così elevato di mortalità nella nostra regione, l'andamento dei contagi nelle residenze protette per anziani tra ottobre e dicembre 2020, distinti per numero di casi e numero di decessi per provincia, e i dati trasmessi dal Friuli Venezia Giulia all'Istituto superiore di sanità sui pazienti deceduti positivi al Sars-Cov-2, per il periodo ottobre-dicembre, sui tempi tra l'insorgenza dei sintomi, il ricovero e il decesso".

"La richiesta di chiarimento - spiega il consigliere regionale - nasce dal rapporto dell'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell'Università cattolica del Sacro Cuore del 17 dicembre scorso, che analizza il tasso di mortalità grezza, ovvero il numero di pazienti deceduti nell'ambito della popolazione di riferimento nell'intervallo di tempo considerato. Quel documento attribuisce alla nostra regione il valore più alto di mortalità nella settimana dal 9 al 15 dicembre, mentre nel periodo tra il 16 novembre e il 15 dicembre un tasso di 62,16 su 100.000 abitanti, quasi il doppio rispetto alla media nazionale e secondo in Italia dopo la Val d'Aosta".

"Un dato che risulta quasi quintuplicato rispetto al periodo precedente (17 ottobre - 15 novembre), passando da 13,85 a 62,16. E nell'ultimo mese, in particolare dal 5 dicembre al 5 gennaio, il tasso è ulteriormente peggiorato - aggiunge l'esponente del M5S -, tanto che i 764 decessi del periodo considerato, lo portano a 62,8, in controtendenza rispetto alla media nazionale, scesa a 27,8".

"Numeri che non possono essere spiegati soltanto chiamando in causa l'elevata età media della popolazione del Friuli Venezia Giulia - rimarca Ussai -. Basti pensare che la Liguria, che ha l'indice di anzianità più alto in Italia, si colloca poco sopra la media nazionale con un tasso di mortalità grezza di 36,94, rispetto al 62,16 del Fvg nel periodo novembre-dicembre".